"Złote dziecko" Jarosława Gowina. Miliony w zarządzie, nowa posada na horyzoncie

Krzysztof Drynda, sekretarz opolskich struktur Porozumienia Jarosława Gowina i jego zaufany współpracownik jest przymierzany do objęcia stanowiska prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Agencja od niedawna przeszła pod nadzór Gowina. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wcześniejsza praca Dryndy na państwowych posadach budziła ogromne kontrowersje. Okazało się m.in. że zarabiał równolegle w dwóch państwowych instytucjach.

Krzysztof Drynda jest działaczem opolskich struktur Porozumienia, na czele których stoi obecny wiceszef MON – Marcin Ociepa. Jest też bliskim i zaufanym politykiem lidera Porozumienia Jarosława Gowina.

Od 9 października ubiegłego roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w resorcie rozwoju pracy i technologii, kierowanym przez Gowina. Szef Porozumienia trzy dni wcześniej powrócił do rządu. Na wniosek Mateusza Morawieckiego prezydent Andrzej Duda powołał go ponownie na stanowisko wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

W ostatnich dniach mówi się, że to Drynda miałby stanąć na czele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Nieprzypadkowo. W czwartek resort Gowina przejął PAIH spod nadzoru Kancelarii Premiera. Tego samego dnia odwołano Grażynę Ciurzyńską, która pełniła obowiązki szefowej PAIH od lutego 2019 r.

"Kierownictwo MRPIT doszło do wniosku, że dotychczasowa formuła kooperacji wyczerpała się i nowe zadania wymuszają zmiany osobowe" - poinformował resort. Nowego prezesa ma wybrać Rada Nadzorcza Agencji. W 2018 r. ówczesny szef tej państwowej instytucji Tomasz Pisula zarobił w ciągu roku ok. 320 tys. zł.

Rok później budżet PAIH wyniósł ok ok. 170 mln zł. Agencja może się pochwalić kilkudziesięcioma przedstawicielstwami na całym świecie m.in. w Sydney i Nowym Jorku. Oprócz nadzoru nad PAIiH Gowin przejął również pieczę nad specjalnymi strefami ekonomicznymi w całej Polsce. Są one uważane za idealne miejsca zatrudnienia dla partyjnych działaczy.

Bezkarność urzędników z poparciem Porozumienia. Gowin: Muszą mieć gwarancję

Właśnie w takiej strefie – Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" (WSSE) Krzysztof Drynda był od lipca 2016 r. wiceprezesem. Odpowiadał w spółce m.in. za inwestycje, finanse i kontrole. Do pracy w zarządzie przyszedł prosto z krapkowickiego oddziału opolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie był przez 3-4 miesiące kierownikiem. W przeszłości związany był z sektorem finansowym, prowadził także własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Ma 38 lat.

Ile zarobił Drynda w wałbrzyskiej strefie? Dużo. Jak ujawnia nam WSSE Invest-Park otrzymywał zarówno wynagrodzenie stałe jak i zmienne.

– Wynagrodzenie stałe za poszczególne lata wyniosło: 2016 r. - 133 978,44 zł, w 2017 r. - 331 274,79 zł, w 2018 r. - 343 494,84 zł, w 2019 r. - 343 494,84 zł, do 10 grudnia 2020 r. – 298 776,80 zł. Dodatkowo otrzymał wynagrodzenie zmienne w 2019 r. - 312 100,15 zł – informuje Wirtualną Polskę Maciej Wójcik, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W sumie blisko 1,8 mln zł.

Dodatkowo w swoim sprawozdaniu, złożonym dnia 20 sierpnia 2020 roku, z wykonania celów zarządczych w 2019 roku, wniósł również o przyznanie przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia zmiennego za 2019 rok w wysokości 137.397,94 zł.

Dwie posady w tym samym czasie. Pytamy o ewidencję wejść i wyjść

Według naszego informatora ze Strefy, właśnie w 2019 r. Drynda pojawiał się wówczas w pracy sporadycznie, albo w ogóle.

- To znaczy "pracował’, brał pieniądze, ale siedział głównie w Warszawie, bo został zatrudniony jako doradca ówczesnej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Wywołało to konflikt w Strefie. Na Dryndę wściekli się ludzie kojarzeni z byłą minister edukacji Anną Zalewską. Sytuacja trwała kilka miesięcy, do końca maja 2019 roku, kiedy odbyły się wybory do europarlamentu. Drynda zachował stanowisko, bo miał wsparcie Gowina i Emilewicz. Z kolei "ludzie Zalewskiej", kiedy tylko dostała się do Brukseli, stracili swoje posady w WSSE – mówi nam anonimowy informator ze Strefy.

Faktycznie, oprócz pracy w zarządzie wałbrzyskiej strefy, Krzysztof Drynda był zatrudniony w ministerstwie przedsiębiorczości i technologii.

- Pan Krzysztof Drynda był zatrudniony w ministerstwie od 21 stycznia do 14 czerwca 2019 r. na stanowisku doradcy w gabinecie politycznym - informuje WP Piotr Ziubroniewicz, dyrektor biura ministra Jarosława Gowina. Oprócz pensji z Wałbrzyskiej Strefy dostawał również wynagrodzenie z ministerstwa. Jak wynika z ustawy, było to kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Przedstawiciele Strefy w odpowiedzi na nasze pytania zapewniają, że żadna z umów zawartych z Krzysztofem Dryndą nie normowała czasu jego pracy.

- Czy spółka posiada ewidencję wejść i wyjść pana Krzysztofa Dryndy do budynku Strefy w Wałbrzychu w latach 2018-2019? – dopytujemy.

- Spółka nie posiada takiej ewidencji. Prowadzona jest jedynie ewidencja wejść gości do biura spółki. Pan Krzysztof Drynda posiadał jedynie kartę umożliwiającą otwarcie drzwi w ramach systemu kontroli dostępu, karta ta stanowi rodzaj elektronicznego klucza - informuje nas Maciej Wójcik, radca prawny WSSE.

Zdaniem naszego informatora, system dokładnie rejestruje kto wchodzi, o której godzinie, jak długo jest w spółce i o której godzinie wychodzi. A dane są archiwizowane.

Z kolei resort rozwoju przekazał nam, że Drynda jako doradca w ministerstwie miał kartę zbliżeniową. Pytany o szczegóły odmówił podania przekazując, że "nie jest to informacja publiczna”. - Karta miała służyć się do poruszania w strefach chronionych urzędu, co wynikało z charakteru wykonywanej pracy - przekazał nam resort.

Były wiceprezes walczy o odprawę

9 października 2020 r. Drynda poinformował Radę Nadzorczą Wałbrzyskiej Strefy o powołaniu go na funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. I wystąpił o udzielenie zgody na pracę w dwóch miejscach.

"Pragnę zapewnić panią przewodniczącą, jak i całą Radę Nadzorczą, że dodatkowa praca nie przełoży się na funkcjonowanie Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a ja sam dołożę starań, aby praca w ministerstwie nie przyczyniła się do jakichkolwiek zaniedbań związanych ze spółką” – czytamy w piśmie Dryndy. Wiceprezes WSSE podkreśla, że sytuacja będzie miała charakter tymczasowy.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 6 listopada nie wydała zgody i odwołała z zarządu polityka Porozumienia. Gdyby Drynda pracował w dwóch miejscach, ponownie otrzymywałby podwójną pensję. Oprócz ponad 28 tysięcy złotych w Strefie, dostawałby kilkanaście tysięcy złotych jako dyrektor w resorcie Gowina.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, odwołany wiceprezes WSSE nie rezygnuje jednak z wypłaty, jego zdaniem, należnych mu świadczeń. Chodzi o odprawę i środki z tytułu zakazu konkurencji. Spółka wypłaciła mu już pełne wynagrodzenie za październik, choć od 9 października poinformował WSSE o nowej pracy w ministerstwie.

- Panu Krzysztofowi Dryndzie wypłacono wynagrodzenie stałe za miesiąc październik 2020 r. w wysokości 28.624,57 zł brutto informuje WP Robert Płaza, radca prawny z WSSE

Opolski działacz Porozumienia złożył też rachunek z tytułu zakazu konkurencji za miesiąc listopad 2020 i grudzień 2020 roku. Kwota za każdy miesiąc 28.624,57 zł brutto. A także rachunek z tytułu odprawy,na kwotę 85 873,71 zł brutto. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że po tym, jak Drynda zatrudnił się w resorcie u Gowina, spółka zaczęła mieć prawne wątpliwości i blokować wypłatę.

W związku z tym były wiceprezes WSSE miał przysłać korzystną dla siebie opinię radcy prawnego z Bydgoszczy. A także wystąpił do prezesa Strefy Artura Siennickiego o wypłatę zaległych zobowiązań. "W związku z upływem terminu ich płatności zwracam uwagę na konsekwencje w postaci naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę, a także potencjalnego sporu prawnego, którego rezultat może pociągnąć konsekwencje dla obu stron" - argumentuje Drynda.

Po jego piśmie, nieoficjalnie, wypłata za zakaz konkurencji miała zostać uruchomiona. Dzięki temu na jego konto ma wpływać od grudnia przez sześć miesięcy 28.624,57 zł. W sprawie odprawy, spółka chce się zwrócić do....ministerstwa rozwoju, pracy i technologii. Do tego samego, na czele, którego stoi Gowin, a Drynda pracuje w nim jako dyrektor. Dodatkowo szefowa rady nadzorczej w Strefie Joanna Sauter-Kunach jest równocześnie dyrektorem departamentu prawnego w tym samym resorcie.

Próbowaliśmy porozmawiać z Krzysztofem Dryndą, ale nie odbierał od nas telefonu. A jedynie wysłał sms-a "Proszę o wiadomość". Po naszej prośbie o komentarz, a także wysłanych do niego na służbową skrzynkę pytaniach, nie odpisał ani nie odpowiedział.

Przypomnijmy, że od ostatniego czwartku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, tak jak pozostałe Strefy, przeszła pod nadzór Jarosława Gowina. Kilka dni temu lokalna Telewizja Dami ujawniła aferę wśród działaczy PiS w spółce powiązanej z WSSE - Invest Park Development w Wałbrzychu. Po ujawnieniu nagrań, wałbrzyskie struktury Prawa i Sprawiedliwości, zostały rozwiązane, a wszyscy członkowie wyrzuceni z partii.