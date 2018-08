Ziobro o procesie Najsztuba: ten wyrok razi, sąd był pobłażliwy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że skazany na karę 6 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki za potrącenie kobiety Piotr Najsztub został potraktowany ulgowo. Zdaniem Ziobry, polskie sądy są wyjątkowo pobłażliwe dla członków elit.

- Ta suma okoliczności razi w zderzeniu z wyrokiem, który zapadł. I dlatego można mówić o pobłażliwości sądu. (...) Tu widać bardzo nonszalanckie podejście do wielu przepisów prawa. Ludzie znani są szczególnie obserwowani przez opinię publiczną i dotyczy to również zapadających wobec nich wyroków. W tym przypadku rozstrzygnięcie zostało niemal powszechnie uznane za skandaliczne - powiedział minister sprawiedliwości w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Zbigniew Ziobro podkreśla, że kara, którą wymierzono Najsztubowi, jest niewspółmierna do jego winy. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że sądy potrafią "skazać zwykłych ludzi na osiem miesięcy za rzucenie tortem na sali rozpraw" bądź nałożyć karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł za niestawienie się w sądzie. Jego zdaniem, istnieją grupy, które są traktowane szczególnie pobłażliwie przez polski wymiar sprawiedliwości. Jedną z nich mają być sędziowie.

Zobacz również: Oświadczenie Andrzeja Dudy ws. ordynacji do PE

Co dalej z Sądem Najwyższym?

Mandaty za koszulki

Minister sprawiedliwości odniósł się również do akcji zakładania na pomniki koszulek z napisem "Konstytucja". W jego ocenie, przeciwko ludziom, którzy angażują się w tego rodzaju działania, powinny być prowadzone postępowania mandatowe.

- Jeśli ktoś chce w ten sposób manifestować swoje poglądy, to proszę bardzo, ale musi liczyć się z konsekwencjami. Tyle że nie będą to konsekwencje karne, bo nie mają uzasadnienia prawnego - ocenił, dodając, że to jedynie jego prywatna opinia, a interpretacje przepisów mogą być różne.