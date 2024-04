Zimne powietrze znad Skandynawii. Na zmianę trochę poczekamy

Największe niebezpieczeństwo grozi na wschodzie, południu i w centrum kraju. Podczas burz może tam spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dodatkowo, lokalnie może wystąpić grad o średnicy do 1-2 centymetrów oraz porywy wiatru do 70-80 km/h, a na północy nawet do 90-100 km/h.