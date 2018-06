Zdumiewający wywiad ambasadora USA w Niemczech. Chce wspierać antysystemowców

Amerykański ambasador w Berlinie wyznał ma ambicję wspierać antyestablishmentowych konserwatystów w całej Europie. Odpalił tym samym kolejną bombę wstrząsającą stosunkami transatlantyckimi

Dyplomatyczna bomba

- To jest odzwierciedlenie upadku dyplomacji amerykańskiej w czasach Donalda Trumpa. Zawodowi dyplomaci masowo odchodzą, ci z politycznego nadania wpisują się w styl prezydenta. On może być efektowny, ale widać, że prowadzi do burzenia relacji - mówi WP ekspert. Jak zauważa, dochodzi do tego w krytycznym momencie, kiedy stosunki między USA i Europą są napięte, a europejscy przywódcy jak Angela Merkel i Donald Tusk coraz częściej mówią o tym, że Europa nie może już polegać na swoim sojuszniku. Sytuację dodatkowo pogarsza kwestia nałożenia przez Waszyngton ceł na europejską stal i aluminium. Ruch ten może wywołać wojnę handlową między sojusznikami.