Zdjęte koła, dziury w baku. Uwaga na złodziei paliwa

Funkcjonariusze wskazują na "spryt" złodziei. Wartość większości kradzieży nie przekracza 500 złotych, a zatem są to wykroczenia, za które grozi grzywna i do trzydziestu dni aresztu. - Złodzieje biorą to pod uwagę. Nie przekraczają tej kwoty po to, żeby nie stać się sprawcą przestępstwa - tłumaczy aspirant Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.