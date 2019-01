Zawieje i zamiecie śnieżne. "Florence" da się we znaki. Synoptycy ostrzegają

Intensywnie opady śniegu, porywisty wiatr, lokalne zawieje i zamiecie śnieżne, w całym kraju śliskie drogi. Tak będzie wyglądać pogoda w Polsce w najbliższych dniach. Synoptycy ostrzegają.

Sypnie śniegiem

Uważajmy, bo wtargnięcie z zachodu frontu ciepłego przyniesie ze sobą chmury i intensywniejsze opady śniegu - ostrzegają synoptycy Cumulusa. Najintensywniejsze opady spodziewane są w zachodniej i południowej Polsce (od Zachodniopomorskiego przez Lubuskie i Wielkopolskę po Dolny Śląsk oraz od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie), gdzie w ciągu dnia spadnie od 5 do 10 cm, a na przedgórzu i w górach nawet do 20 cm śniegu.

Temperatura maksymalna będzie wynosić od -2°C na wschodzie do 1°C w centrum i 4°C na zachodzie. Na Podhalu temperatura maksymalna około -3°C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie kraju, wybrzeżu i w górach do 85 km/h, północno-zachodni i zachodni. Spadnie przez to temperatura odczuwalna.