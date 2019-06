Zamieszanie wokół żony Kalisza. Nie przesłano ważnych dokumentów

Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie nadal nie dostała dokumentów z prokuratury w sprawie Dominiki K., żony mecenasa Ryszarda Kalisza. Mimo, iż śledczy wielokrotnie zapewniali o ich wysłaniu. Jak ustaliła WP, prośbę o nadesłanie akt wysłano już w marcu.

Izba Adwokacka chce zareagować

Dominika K. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora.

Żona Ryszarda Kalisza jest warszawskim adwokatem, należy do Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Tuż po ujawnieniu sprawy, głos zabrali jej przedstawiciele. Ich zdaniem, naruszyła zasady godności zawodu.

- Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie Krzysztof Stępiński wydał 5 marca zarządzenie o przeprowadzeniu czynności sprawdzających i zwrócił się do właściwej jednostki prokuratury o wydanie dokumentów, na podstawie których będzie mógł podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia - informował rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Michał Fertak.

Wysłali? Nie wysłali...

10 maja rzecznik prokuratury okręgowej w mailu do Wirtualnej Polski informował: - Do Prokuratury wpłynął wniosek o przekazanie na potrzeby postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie określonych dokumentów z akt sprawy prowadzonej przeciwko Dominice K. Dokumenty zostaną w najbliższym czasie przekazane, zgodnie z wnioskiem. Wcześniej z uwagi na realizowane w sprawie czynności procesowe nie było to możliwe – napisał nam Łukasz Łapczyński.