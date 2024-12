Zainteresowany Funduszami Europejskimi? Oto miejsca, w których można poznać je lepiej!

Fundusze Europejskie (FE) to pieniądze publiczne. Nie trzeba płacić za dostęp do informacji o nich. Pierwsze kroki warto skierować na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl . To oficjalny portal, gdzie znajdują się sprawdzone informacje o aktualnych wydarzeniach wokół FE. Jest prawdziwą funduszową encyklopedią. Zawiera wszelkie informacje o realizowanych programach, instytucjach, aktualnych konkursach. Pojawiają się na nim także ważne wskazówki dotyczące dokumentów czy wytycznych. Osoby zainteresowane efektami realizacji funduszy unijnych znajdą na nim również dane i przykłady ciekawych projektów.

W kraju działa sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) . Placówki znajdują się w większych i mniejszych miastach w każdym regionie. Eksperci PIFE informują, jak korzystać z pieniędzy i usług dofinansowywanych z Unii. Bezpłatnie dają wskazówki dotyczące tego, jaki program lub projekt jest najbardziej dopasowany do potrzeb osoby lub organizacji. Informują o funduszowych aktualnościach, trwających konkursach, wymogach i kryteriach związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Z usług Punktów Informacyjnych może skorzystać każda osoba zainteresowana funduszami unijnymi. Kontakt do najbliższego punktu można znaleźć na stronie internetowej .

Innovation Coach to usługa bezpłatnego doradztwa biznesowego. Doradcami są naukowcy i praktycy branżowi dobrani indywidualnie do potrzeb firmy. Analizują oni potencjał przedsiębiorstwa w kierunku działalności innowacyjnej.

STEP to oferta dla tych firm, które mają nowatorski plan na siebie, ale nie wiedzą jak go sfinansować. Pełna nazwa usługi to "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł". W ciągu siedmiu dni eksperci zakwalifikują pomysł do właściwego finansowania z funduszy unijnych. A do tego opracują indywidualną analizę. Klient otrzyma opracowanie, które ułatwi sięgnąć po pieniądze z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).