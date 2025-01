Zacznie się już w piątek. Jest nowa prognoza pogody na 10 dni

- Jak na początek stycznia, jest bardzo ciepło - podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ewa Łapińska. IMGW zapowiada jednak nagły zwrot w pogodzie. Od piątku nastąpi ochłodzenie, które utrzyma się do przyszłego wtorku.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na północy i południu, słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0-1 st. C miejscami na północy i w kotlinach górskich do 3 st. C w centrum i na zachodzie oraz 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni.

Czwartek będzie na ogół pochmurny, tylko na północy okresami możliwe są większe przejaśnienia. W południowej połowie kraju miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej na północy, około 1 st. C, w centrum około 5 st. C, najcieplej na południowym wschodzie, od 9-11 st. C. Na obszarach podgórskich w Karpatach nadal wiał będzie umiarkowany, osiągający w porywach do 60 km/h, południowy wiatr.

W piątek w dalszym ciągu dużo chmur i miejscami opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie oraz lokalnie na północy opady mogą być intensywne. Ochłodzi się, szczególnie na południu kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 0 st. C na północy, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem zacznie wiać dość silny i okresami silny wiatr z północy i północnego zachodu, który w porywach osiągać może do 70 km/h.

Sobota i niedziela przyniosą duże zachmurzenie i opady śniegu, tylko na północy padać może deszcz ze śniegiem. Na północy i zachodzie możliwe są opady o natężeniu umiarkowanym. Na obszarach podgórskich oraz miejscami na północy i wschodzie mróz utrzymywać się będzie mógł przez całą dobę. W kotlinach górskich nocami temperatura minimalna spadać może do około –7 st. C. W dzień najcieplej będzie nad morzem, od 2-4 st. C, na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 0-1 st. C, chłodniej w kotlinach górskich, od –3 do –1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na samym morzem silny i okresami silny, w porywach osiągać będzie mógł do 85 km/h.

W poniedziałek na południu nawet –11 st. C. Od wtorku w całym kraju powoli będzie się robić cieplej. W północno-zachodnim rejonie kraju termometry wskażą nawet 8 st. C.

