Zaćmienie Słońca 2021 online. Zobacz to wyjątkowe zjawisko na żywo

W czwartek mamy do czynienia z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Oznacza to, że Księżyc znajdujący się obecnie w fazie nowiu przysłoni słońce, a dookoła niego utworzy się świetlista obrączka. Najlepsze warunki do obserwacji tego zjawiska będą m.in. na terenie Kanady, Grenlandii i części Azji, jednak my również będziemy mieli nie lada widoki.