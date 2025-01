Zabójstwo i atak koło Poczdamu. Przyznał się Gwinejczyk

Beelitz to małe idylliczne miasteczko w graniczącej z Polską Brandenburgii. Teraz mieszkańcami wstrząsa brutalna zbrodnia i atak na kobietę . Podejrzany to Gwinejczyk. Mężczyzna przebywa w areszcie.

23-latek jest podejrzany o zabójstwo mężczyzny i kilka dni później zranienie kobiety. Prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania morderstwa . Wydano nakaz aresztowania podejrzanego. Jak poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Brandenburgii, podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstw .

Według ministerstwa oskarżony pochodzi z Gwinei w zachodniej Afryce i nie był wcześniej notowany przez policję. Prokuratura w Poczdamie nie chce na razie udzielać informacji na temat tła brutalnych przestępstw, tłumacząc to dobrem śledztwa.

Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Katrin Lange oświadczyła, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy 23-letni podejrzany, który pracował jako opiekun, nie jest zobowiązany do opuszczenia kraju. Mężczyzna przebywa w Niemczech od 2016 roku i miał pozwolenie na pobyt do 23 stycznia 2025 roku. O jego przedłużenie wystąpił w wymaganym czasie. "Przyznał się do popełnienia obu przestępstw" – napisała w oświadczeniu szefowa MSW.