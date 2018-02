Wyrzuciła kota z 3 piętra. Dzieci błagały, by tego nie robiła

Matka dwójki dzieci, na ich oczach, wyrzuciła z balkonu młodego kota. Zwierzę cudem przeżyło upadek i zostało odebrane właścicielce. "Kobieta z miną bidulki oznajmiła policji, że kot uciekał przed psem, którego też posiadają i wyskoczył niechcący" - relacjonuje świadek zdarzenia.

We wtorek policja otrzymała zgłoszenie dotyczące kobiety, która na oczach swoich dzieci, wyrzuciła kota z 3 piętra. Świadkiem zdarzenia była Katarzyna Mularczyk, która powiadomiła służby i udzieliła pomocy zwierzęciu.

"W pewnym momencie zobaczyłam kobietę, która wybiegła na balkon, trzymała w ręce kota i na oczach zapłakanych dzieci, (chłopca i dziewczynki, wiek ok. 9-11 lat) z dużym rozmachem wyrzuciła go przez okno. To było trzecie piętro. W uszach miałam krzyk dziecka: 'nieeee!'".