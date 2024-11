Wyproszeni w trakcie spotkania z Sikorskim. Będzie "szczerzej"

Radosław Sikorski, podobnie jak Rafał Trzaskowski, jeździ po Polsce, by przekonywać do swojej kandydatury wyborców, a przede wszystkim kolegów z KO. Do internetu trafiło wideo z jednego ze spotkań. Nagranie zaskakuje, bo pokazuje, że w pewnym momencie z sali zostali wyproszeni dziennikarze.