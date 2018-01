Wypadek na A2. Ruch w kierunku Warszawy zablokowany

W sobotę po południu doszło do wypadku na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Trasa w kierunku stolicy jest nieprzejezdna.

Do wypadku doszło na 366 km autostrady A2 w stronę Warszawy, w pobliżu miejscowości Nowostawy. Na trasie przewrócił się pojazd. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba, której na miejscu udzielana jest pomoc. Policja ustala przyczyny zdarzenia.

Kierowcy, którzy zmierzają w kierunku Warszawy muszą korzystać z objazdu. Wszystkim jadącym od strony Poznania policja poleca zjechać na węźle Stryków do DK 14 - Głowno – Łyszkowice, następnie DW 704 do A2 i powrócić na autostradę na węźle Łowicz. Kierowcy poruszający się autostradą A1 powinni z węzła Łódź Północ dojechać do węzła Stryków i dalej jechać DK 14.