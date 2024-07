Wygodne i bezpieczne płatności w czasie podróży

Aż 4 na 5 turystów z badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej będąc na miejscu, wybierze płatności cyfrowe kartą, smartfonem i smartwatchem. Zrobią to, by w pełni cieszyć się zagranicznymi wakacjami, w tym płatnościami – tak samo wygodnymi i bezpiecznymi, jak w kraju. Używając kart Visa, mogą zapłacić w ponad 180 walutach w milionach miejsc na całym świecie. Według badania Visa – kartą, smartwatchem lub smartfonem za granicą najczęściej zapłacą Węgrzy i Rumuni. Polacy nie odstają od tego trendu i podobne preferencje ma aż 80% z nas. Doceniamy tę metodę płatności za wygodę, szybkość i bezpieczeństwo rozumiane jako brak ryzyka utraty gotówki. To kolejne potwierdzenie, że konsumenci oczekują spersonalizowanego, intuicyjnego i bezproblemowego doświadczenia płatniczego – takiego, które pozwoli im odpowiednio zarządzać swoimi finansami.