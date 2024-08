Wybuch przed centrum handlowym w Gdańsku-Wrzeszczu. Eksplodowała budka z kebabem

Wewnątrz przyczepy gastronomicznej, znajdującej się w pobliżu wejścia do jednego z centrów handlowych w Gdańsku-Wrzeszczu, doszło w środowy poranek do wybuchu. Prawdopodobnie powodem tego incydentu była butla gazowa. Nie doszło do pożaru, ale punkt sprzedaży kebabów został niemal doszczętnie zniszczony.