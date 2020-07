Wybory w USA. Joe Biden ma program dla bezemisyjnej energetyki. Chce przekazać na nią 2 biliony dolarów

Wybory w USA. Joe Biden ma plan na bezemisyjną energetykę

Biden w przeciwieństwie do Trumpa chce skupić się na kwestiach klimatycznych. Wprowadzenie bezemisyjnej energetyki pozwoli zadbać o klimat. Do 2035 roku Stany Zjednoczone miałyby przejść na system energetyczny, w którym energię elektryczną będzie wytwarzać się bez emisji dwutlenku węgla. Plan to ambitny, ale jak zapewnia Joe Biden, możliwy do zrealizowania.