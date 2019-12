Wybory prezydenckie 2020. Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak ostro o Andrzeju Dudzie na konwencji krajowej PO

- Andrzej Duda obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. A prawda jest taka, że dzień w dzień starał się być ordynansem jednego prezesa - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna na konwencji krajowej PO. - Ludzie zauważyli, że w Polsce nie ma prezydenta - wtórowała mu Małgorzata Kidawa-Błońska. O Andrzeju Dudzie w mocnych słowach mówił też Jacek Jaśkowiak.

Konwencja krajowa PO odbywa się w stołecznej hali Global Expo. To ostatni etap ogłoszonych ponad miesiąc temu prawyborów, które mają wskazać kandydata partii na prezydenta - Małgorzatę Kidawę-Błońską lub prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. W zjeździe bierze udział ok. 700 delegatów, w tym należący do PO posłowie, senatorowie, europosłowie oraz działacze z poszczególnych regionów. Relację z wydarzenia można na żywo śledzić w Wirtualnej Polsce.