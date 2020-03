Wybierz! Podcast - odc. 4 - Goście: Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Makowski

- Jeśli dla pana prezydenta i obozu rządzącego najważniejsze i święty jest termin wyborów, to się różnimy, bo dla mnie święte są zdrowie i życie - dodaje. - Są wszystkie przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - mówi Kosiniak-Kamysz w "Wybierz! Podcaście". - Nie prowadźmy dzisiaj rozważań o wyborach, bo one dzisiaj Polaków nie interesują - mówi.

Rozmawiamy też o programie Kosiniaka-Kamysza, np. o przeprowadzaniu wyborów przez internet. - Jeśli doszłoby do przesunięcia wyborów prezydenckich, to głosowanie przez internet można by zastosować już w tych przesuniętych wyborach - ocenia. Polityk PSL mówi też o swoim planie na naprawienie sytuacji w sądownictwie i o swoich politycznych błędach, do których zalicza podniesienie wieku emerytalnego przez rząd, w którym był ministrem pracy i polityki społecznej.