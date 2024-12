Współczesna edukacja: 10 rekomendacji na bazie analiz trendów – zobacz je wszystkie

Rozwijanie kompetencji do przyszłości to klucz do sukcesu przyszłych pokoleń na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a programy lokalne pomiędzy biznesem a szkołami mogą być odpowiedzią na nadchodzące wyzwania. Nauka w praktyce, wsparcie nauczycieli i zaangażowanie rodziców – oto filary, które mogą pomóc młodym ludziom stawić czoła przyszłości.

Kierunki współczesnej edukacji a potrzeby rynku pracy w przyszłości

Kluczowym elementem wsparcia przyszłych pracowników będzie kształcenie kompetencji w obszarze nauk ścisłych, krytycznego myślenia, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i etyka. Raport Henkel Polska, przygotowany we współpracy z dr Edytą Sadowską, futurolożką - "Świat Młodych Badaczy 4.0. Kompetencje do przyszłości" - wskazuje 10 obszarów, na które należy zwrócić uwagę, pochylając się nad potrzebami współczesnej edukacji. Jest to zbiór praktycznych wskazówek, stanowiących wsparcie dla rodziców oraz nauczycieli, do przygotowania młodych pokoleń na zmieniający się rynek pracy.

"W Henklu wierzymy, że odpowiedzialność za przyszłość pokoleń zaczyna się od edukacji. Dlatego w naszej firmie dążenie do innowacji i poszukiwanie nowych rozwiązań nie ogranicza się jedynie do kontekstu produktów, które wytwarzamy, ale obejmuje również kształcenie młodych ludzi, aby mogli stać się w przyszłości liderami zmieniającego się świata. Jesteśmy przekonani, że realizując programy edukacyjne, budujemy fundamenty dla innowacyjnego społeczeństwa, które poradzi sobie z globalnymi wyzwaniami" – mówi Karolina Szmidt, prezes zarządu i dyrektor personalny, Henkel Polska.

Współpraca między sektorem edukacji a biznesem to cenny kierunek, dzięki któremu współczesna szkoła może wypełnić zadanie przygotowania młodych do świadomego wypełnienia potrzeb zmieniającego się rynku pracy, a tym samym zapewnić im lepszy start w dorosłe życie i rozwój własnej kariery.

Świat Młodych Badaczy – odpowiedź na potrzeby przyszłości

Doskonałym przykładem takiej współpracy jest program "Świat Młodych Badaczy" Henkel Polska. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach zainteresowania naukami ścisłymi poprzez eksperymenty. Ale zajęcia w szkołach to nie wszystko - materiały edukacyjne dla nauczycieli, dostępne na stronie projektu, wspierają naukę opartą na praktyce. To cenna pomoc dla szkół, które poprzez zajęcia praktyczne mogą wspierać w dzieciach te kompetencje, które będą dla nich przydatne w przyszłości.

"Często przedmioty ścisłe są demonizowane jako trudne i niezrozumiałe, także przez samych rodziców, co powoduje obawy i uprzedzenia u dzieci, zanim chemia czy fizyka pojawią się w planach lekcji. Program edukacyjny >>Świat Młodych Badaczy<< pozwala dzieciom z klas II-III, czyli na samym początku szkoły, odkryć fascynujący świat nauki i przedmiotów ścisłych, uczy odważnego zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi" – mówi Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, koordynator programu "Świat Młodych Badaczy", Henkel Polska.

Patrząc w przyszłość

Według raportu edukacja powinna iść w kierunku zindywidualizowanego podejścia do nauczania, współpracy z sektorem technologicznym oraz kształcenia postaw proinnowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie. Raport "Świat Młodych Badaczy 4.0. Kompetencje do przyszłości" to analiza współczesnych trendów i próba spojrzenia na to, co może z nich wyniknąć. To także świetna lektura dla tych, którzy dzieci nie mają – z wysokim prawdopodobieństwem będziemy bowiem pracować coraz dłużej i nawet w starszym wieku dosięgnie nas konieczność przystosowywania się do nowej rzeczywistości.

