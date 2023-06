Spór o podatek VAT: Beach Bar Port Węglowy w centrum kontrowersji.

Beach Bar Port Węglowy we Wrocławiu jest obiektem kontrowersji po odkryciu faktu, że lokal sprzedawał lody z zerowym VAT-em. Właściciele lokalnych lodziarni wyrazili oburzenie, a spółka, do której należy Beach Bar przyznała się do błędu i przeprosiła za wprowadzanie klientów w błąd.