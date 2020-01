Wpadka brytyjskich służb. Wśród "ekstremistycznych" symboli logo Greenpeace i ukraiński tryzub

Przewodnik po ekstremizmie brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych wywołał falę oburzenia na Wyspach. I nie tylko. Protestuje również ukraińskie MSZ. Żąda natychmiastowego usunięcia z wydawnictwa godła swojego kraju.

Brytyjska policja antyterrorystyczna przygotowała przewodnik dla nauczycieli i personelu medycznego. Zawiera on różne symbole, które jak wskazuje tytuł publikacji, mają być związane z ruchami ekstremistycznymi. To co odkryli w przewodniku brytyjscy dziennikarze wywołało jednak sporą konsternację na Wyspach.