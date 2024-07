Wojsko opublikowało film edukacyjny. Powinien go zobaczyć każdy

Nie można panikować

Jak informuje Wojsko, syreny alarmowe to nie jest powód do paniki. "W pierwszej kolejności wsłuchaj się w czas trwania sygnału. Jeżeli trwa on dłużej niż trzy minuty i jest modulowany, wtedy musisz wykonać następujące czynności" - mówi występujący w nagraniu żołnierz.