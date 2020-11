Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. "Ojczyzna jest w potrzebie"

- Widząc sytuację pandemiczną w Polsce postanowiłem wrócić do swoich pacjentów, którzy obecnie potrzebują mnie bardziej niż kiedykolwiek - zadeklarował na krótkiej konferencji prasowej w Sejmie polityk Porozumienia, wiceminister edukacji i nauki Wojciech Maksymowicz .

Wojciech Maksymowicz apeluje do lekarzy

- Ojczyzna jest w potrzebie. Najbardziej potrzebuje teraz lekarzy i pielęgniarek. Dlatego też wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, zajmę się pracą w klinice Budzik, a także opieką lekarską na oddziale dla chorych na COVID-19 - stwierdził Maksymowicz.

Polityk Porozumienia zaapelował także do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, którzy zrezygnowali z pracy w służbie zdrowia, by do niej wrócili. - Mam nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać wirusa - stwierdził Wojciech Maksymowicz.