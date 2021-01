Wojciech Maksymowicz i Michał Szczerba gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Na mocy nowego rozporządzenia ministra edukacji narodowej od poniedziałku dzieci z klas I-III wracają do szkół podstawowych. Rozporządzenie dotyczy wszystkich rodzajów szkół podstawowych, a więc także szkół specjalnych czy jednostek pomocy społecznej. W takich placówkach do szkół mogą wrócić także uczniowie z klas IV-VIII pod warunkiem, że taką decyzję podejmie dyrekcja. Starsze roczniki pozostaną w domach przynajmniej do 31 stycznia.