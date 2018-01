Woda z oceanu wdarła się do miasta, w którym panuje -30 stopni Celsjusza. Oto efekt

Północ Stanów Zjednoczonych zmaga się z ostrą zimą. Bardzo niskie temperatury sięgające nawet -30 stopni Celsjusza i potężne opady śniegu to nie wszystko. Hitem sieci stało się właśnie jedno z miast w stanie Massachusetts, gdzie woda z oceanu wdarła się do miasta i... zamarzła, tworząc metrową pokrywę lodu.

Sytuacja jest bardzo poważna. Załamanie pogody dotyczy wszystkich stanów położonych na wschodnim wybrzeżu. Najgorsze warunki panują w stanie Main, New Hampshire i Massachusetts. To właśnie tutaj silny wiatr tworzy olbrzymie fale, które dosłownie wlewają się do miast.