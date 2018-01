Woda z Lidla podobna do Muszynianki. "Nie przesadzają z inspiracjami?"

Czy Saguaro Muszyńskie można pomylić z Muszynianką? Zdaniem naszego czytelnika inspirację konkurencją widać gołym okiem. O sprawę zapytaliśmy obie firmy. Lidl problemu nie widzi, Muszynianka wręcz przeciwnie.

Choć woda Saguaro nie jest w Lidlu nowością, to zwróciła uwagę naszego czytelnika, któremu od razu skojarzyła się z produktem innej firmy - Muszynianką. "Czy Lidl odrobinę nie przesadza z inspiracjami?" - pyta mężczyzna i przypomina spór o opakowania lodów, z którymi mierzyła się niemiecka sieć w Polsce.

Pytanie naszego czytelnika przekazaliśmy przedstawicielom sieci Lidl. Ci nie widzą przeszkód, by opakowania wody Saguaro Muszyńskie wyglądały tak, a nie inaczej. - Na rynku polskim sprzedawane są - zarówno w skali regionalnej jak i ogólnopolskiej - wody noszące w nazwie handlowej odniesienie do miasta lub okolicy Muszyny, np. Muszyńska Woda, Muszyńska Woda Mineralna, Muszyńskie Zdroje, Muszynianka, Perła Muszyny itp., które to nazwy oraz znaki towarowe zastrzeżone są dla kilku niepowiązanych ze sobą podmiotów - wyjaśnia Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidl Polska.