Woda nie nadaje się nawet do mycia. Sanepid alarmuje

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności do spożycia wody w Lidzbarku oraz okolicznych mniejszych miejscowościach. Mieszkańcy nie mogą pić, myć owoców i warzyw, ani przygotowywać posiłków z wody z kranu. Ponadto, zanieczyszczona woda nie nadaje się do mycia ciała czy zębów. Mogą jej jedynie używać do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Taki stan będzie obowiązywał do czasu odwołania zakazu.