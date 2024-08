Włodzimierz Szaranowicz dla WP: Chcę z życia już tylko esencję

To był wieczór Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, gdzie tańczyła żona. Mój brat, Cedo, z racji swojej postury stał w klubach na bramkach, więc mogliśmy wejść na każdą imprezę w Warszawie. W "Remoncie" wypatrzyłem Magdalenę na parkiecie i zrobiłem odbijanego, porywając ją do mazura. No i od razu zaliczyliśmy wpadkę! A konkretnie w czwartym kroku to ja okazałem się zbyt ekspansywny. Podciąłem Magdalenę i upadła na parkiet. Ale zamiast się zezłościć, tylko się roześmiała. Bardzo mnie to ujęło. Od razu czułem, że rodzi się między nami coś dobrego. A żona do dziś jest śmieszką. W wielu momentach jej śmiech łagodzi napiętą sytuację.