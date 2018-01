Włodawa: poszukiwała go policja. Wpadł, bo szedł niewłaściwą stroną drogi

49-latek z gminy Hańsk na Lubelszczyźnie został skazany na 3 lata. Nie stawił się jednak w więzieniu i ukrywał się przed policją, która miała go tam doprowadzić. Wpadł, bo zlekceważył przepisy drogowe.

Policjanci drogówki z Włodawy prowadzili w poniedziałek na drogach akcję "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", której celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W miejscowości Urszulin zauważyli mężczyznę, który szedł niewłaściwą stroną drogi. Zatrzymali go i wylegitymowali.

- Sprawdzili jego dane w policyjnym systemie. To rutynowa czynność. Okazało się, że 49-latek jest poszukiwany - opowiada WP sierż. Elwira Tadyniewicz, oficer prasowy włodawskiej policji.

Mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy we Włodawie na 3 lata więzienia za znęcanie się nad rodziną. Nie stawił się jednak w więzieniu. Sąd wydał więc nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego.