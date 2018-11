Włochy. Polski student wpadł do szybu windy. Spadł z 5. piętra

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce we włoskim akademiku. Polski student wpadł do szybu windy z wysokości 5. piętra. Miał niebywale dużo szczęścia, że nie skończyło się to tragedią. .Jak do tego doszło?

Do dramatycznych scen doszło e piątek wieczorem w akademiku "Tower Campus" w Forlì (około 70 km od Bolonii). Bohaterami jest trzech polskich studentów. Mężczyźni byli we Włoszech na wymianie europejskiej Erasmus.

Wszystko działo się, gdy wracali wieczorem do mieszkania w akademiku.

Jak informuje portal corriereromagna.it, wjechali na 6. piętro, gdzie wysiadł jeden z nich. Pozostali chcieli zjechać piętro niżej, ale winda z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stanęła między piętrami. Wówczas wpadł im do głowy szalony pomysł. Jeden ze studentów wyszedł z windy tak, że udało mu się dostać na platformę poniżej i dalej na piętro.

Taki sam pomysł miał jego kolega, lecz tym razem to się nie udało. Student zaplątał się kamizelką o elementy windy i spadł prosto do szybu windy.

Polak cudem przeżył. Najprawdopodobniej uratowały go liny, które wiszą w windzie. To one zamortyzowały upadek. Mężczyzna miał poranione dłonie i był mocno potłuczony.

- Ci goście z pewnością zachowali się niepoprawnie w kabinie, powodując blokadę windy - powiedział lokalnym mediom Francesco Sacerdote, administrator budynku.

