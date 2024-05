Wikariusz ze Święcan zatrzymany. Mieszkańcy: Pokrzywdzonych dzieci jest więcej

- Przyszedł tu do nas jakiś rok temu z Jasła. Wesoły facet, zawsze uśmiechnięty, lubiany, a tu takie rzeczy. Straszne. Ksiądz proboszcz też bardzo źle to znosi. Nie możemy uwierzyć, że nas to dotknęło - mówi nam pani Jola. - Nikt nigdy się na niego nie skarżył. Chwalony był raczej, że młody, energiczny. Dzieci go uwielbiały....Tak bardzo można się pomylić - mówi pani Ewa.