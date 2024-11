Wieś obstawiona panelami. "U nas to samo". Burza po tekście WP

- Regionalne dyrekcje ochrony środowiska są powołane, by chronić przyrodę. Na naszym terenie mamy żubry, rysie, wilki, bociany czarne. W rzeczywistości urzędnicy umywają ręce, oddając decyzję radom gmin i burmistrzom. To cyrk. Nie ma prawa, aby to powstrzymać - skarży się WP Marcin, współorganizator protestu przeciwko budowie elektrowni słonecznych w gminie Złocieniec.