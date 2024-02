Wielkie serca Polaków. Dlaczego coraz chętniej wspieramy akcje charytatywne?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w 2021 r. przez platformę UCE Research, blisko 60 proc. Polaków regularnie wspiera akcje charytatywne, zarówno te tradycyjne, jak i organizowane w internecie. Najczęściej decydują się na to osoby w wieku od 36 do 55 lat – 64,8 proc. respondentów. Co ciekawe, największy odsetek Polek i Polaków angażujących się w dobroczynność mieszka w regionach, które uznawane są za jedne z biedniejszych w kraju: w województwach opolskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. Jest to odpowiednio 70,4, 68,7 i 68,5 proc. osób.