Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019. Sprawdź, jakie święto obchodzimy 3 dni przed Wielkanocą

Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, jaki tradycje są związane z poprzedzającym ją Wielkim Czwartkiem.

Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019

Wielki Czwartek – czy 18 kwietnia zrobimy zakupy?

Należy zaznaczyć, że w Wielki Czwartek nie obowiązuje zakaz handlu, a sklepy w tym dniu będą otwarte na takich samych zasadach, jak w inne, powszednie dni tygodnia. Chociaż Wielki Czwartek to dzień pracujący, uczniowie nie muszą iść do szkoły 18 kwietnia, gdyż rozpoczynają przerwę świąteczną, która potrwa aż do wtorku po Świętach Wielkanocnych. Bez przeszkód zakupy zrobimy również w Wielki Piątek 19 kwietnia, z kolei dzień później, w Wielką Sobotę 20 kwietnia, sklepy będą otwarte, choć zdecydowanie krócej (większość placówek będzie czynna do godziny 14). W Święta Wielkanocne obowiązuje już zakaz handlu i zakupy będziemy mogli zrobić jedynie w niektórych osiedlowych sklepikach lub małych klepach, takich jak Żabka czy Carrefour Express.