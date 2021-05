Wielka Brytania. Widmo wariantu indyjskiego. Minister zdrowia reaguje

Minister Zdrowia w rządzie Borisa Johnsona Matt Hancock zaapelował do obywateli, by nie rezygnowali z zaszczepienia się obiema wymaganymi dawkami szczepionek. Podkreślał, że badania dostarczają dowodów na ich skuteczność w starciu z indyjskim wariantem koronawirusa. Zaznaczył, że od postawy Brytyjczyków zależy czy pochodząca z Indii mutacja rozprzestrzeni się w Zjednoczonym Królestwie się na potężną skalę. - To dotyczy nas wszystkich, jesteśmy kowalami własnego losu - powiedział.