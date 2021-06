Wielka Brytania. Sęp egipski widziany po raz pierwszy od 150 lat

O "wizycie" sępa egipskiego w Wielkiej Brytanii poinformowało we wtorek BBC. Telewizja podała, że zwierzę po raz pierwszy zlokalizowano w poniedziałek w miejscowości St Mary's. Następnie ptak poleciał do Tresco, drugiej pod względem wielkości wyspy archipelagu wysp Scilly należących do Kornwalii.