Wielka Brytania. Banksy znów dał o sobie znać. Jego dzieło zostało usunięte z metra w Londynie

Wielka Brytania. Banksy namalował graffiti w metrze

Jak informuje BBC, znany artysta Banksy postanowił znów dać o sobie znać. Przebrany za pracownika dokonującego dezynfekcji wszedł do stacji metra, gdzie namalował charakterystycznego szczura, który na twarzy miał maseczkę. W ten sposób namawiał ludzi do noszenia maseczek. Praca nie przetrwała jednak długo. Zajęły się nią służby sprzątające londyńskie metro.

We wtorek brytyjski artysta street-artowy zamieścił w sieci nagranie wideo, na którym udokumentował tworzenie nowej pracy. Nazwał ją: "Jeśli nie zakładasz maseczki, nie zrozumiesz".

Wielka Brytania. Dzieło Banksy'ego usunięte

Dzieło Banksy'ego zostało usunięte z wagonu londyńskiego metra. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem nie wiedzieli, że to dzieło znanego artysty. Graffiti zostało usunięte przed publikacją Banksy'ego w mediach społecznościowych.

Gdy władze londyńskiego metra zorientowały się, że usunięte zostało dzieło popularnego artysty, zaproponowały, by jeszcze raz wykonał je - tym razem w miejscu dozwolonym i do tego przeznaczonym. Londyńskie metro żałuje, że praca została nieświadomie usunięta przez pracowników zajmujących się sprzątaniem metra. Póki co Banksy jeszcze nie odpowiedział na tę propozycję.