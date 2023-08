Warszawiacy skrzyknęli się, by odzyskać pieniądze. "Został niesmak, rozczarowanie i dramat"

Do ostatniej chwili karnety były dostępne, a trenerzy - nieświadomi rychłego zamknięcia interesu - zachęcali do zakupu kolejnych, promocyjnych pakietów. - Ostatnia sprzedaż karnetu miała miejsce 22 czerwca - zapewnia występujący w imieniu BodyTec20Plus Bartosz Surowy. Było to zaledwie cztery dni przed zniknięciem wszystkich warszawskich punktów.