Godzina "W" w Warszawie. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17 mieszkańcy Warszawy oddają hołd bohaterom. To już 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, w godzinę "W", wszyscy zatrzymają się na minutę, by w tle wyjących syren, uczcić pamięć o powstańczym zrywie w 1944 r. Oglądaj transmisję na żywo w Wirtualnej Polsce.