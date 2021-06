Waldemar Buda gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że ABW i SKW stworzyły listę celów hakerskiego ataku socjotechnicznego. Chodzi o co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli. - Dysponujemy informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych - poinformował Stanisław Żaryn.