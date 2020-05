Wakacje 2020. Rząd szykuje bon turystyczny o wartości 1000 złotych

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa sprawiła, że rząd zdecydował o ograniczeniu ruchu turystycznego. Ucierpiała na tym cała branża. Na kilka tygodni zamknięte zostały hotele, co tylko powiększyło straty przedsiębiorców. Pomóc im chce rząd.

Wakacje 2020. Rząd wprowadzi bon turystyczny

Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To Się Liczy" zdradziła pomysł na pomoc branży turystycznej . Mowa o bonie turystycznym, z którego będą mogli skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, zarabiający mniej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce.

- Tak jak w wielu zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Bon turystyczny o wartości tysiąca złotych.

Jak dodała wicepremier, rząd nie zamierza sięgać do kieszeni pracodawców i taki bon będzie w 90 procentach finansowany ze środków budżetu państwa, a pozostałą część stanowić będzie wkład własny pracodawcy. W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa ma to zachęcić Polaków do wyjazdu na wakacje. Będą mogli skorzystać z pieniędzy jedynie na terenie Polski.