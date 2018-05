W Noc Muzeów kolekcja Czartoryskich będzie schowana. "I tak nikt jej nie oglądał"

Kupili za 100 mln euro wyjęte z kieszeni podatników, ale przeciętny Kowalski nie szybko zobaczy perełki z kolekcji dzieł sztuki rodu Czartoryskich. Nie zobaczymy ich w najbliższą Noc Muzeów. Niektóre z nich są w fatalnym stanie, "rozpadają się w rękach" i nie nadają do ekspozycji

- Tylko polityka rozpalała emocje wokół sprawy kolekcji Czartoryskich. Chwileczkę zaraz sprawdzę statystyki... Pies z kulawą nogą nie oglądał tej wystawy - słyszymy od pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie. Zapytaliśmy, co ze zbiorów zakupionych za astronomiczną kwotę 100 mln euro zostanie w najbliższym czasie udostępnione. W piątek 18 mają odbędzie się Noc Muzeów. Tysiące zwiedzających ustawi się w kolejkach. To idealna okazja do przekonania podatników, że zakup był wspaniałą inwestycją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A tu klops.