W hołdzie Grzegorzowi Przemykowi. Obchody upamiętniające 40.rocznicę śmierci

Grzegorz Przemyk był absolwentem XVII Liceum Ogólnokształcącego imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. To właśnie tutaj 12 maja odbędą się uroczystości przypominające wydarzenia sprzed 40 lat. Uczniowie liceum będą mogli zobaczyć fragmenty filmu o Grzegorzu, wysłuchać wybranych wierszy jego autorstwa oraz obejrzeć premierę animowanego teledysku do utworu z albumu Exp. Emikae x Pehu. Utwór stanowi uwspółcześniony zapis tragicznych zdarzeń i zarazem hołd dla ofiary. Autorką animacji do teledysku jest Joanna Kucharska-Borowska, fragmenty wierszy Grzegorza czyta Kamil Pruban.