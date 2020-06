Vera Lynn, "the Forces Sweetheart", zmarła w wieku 103 lat. Jej piosenki podnosiły morale żołnierzy podczas II wojny światowej

"The Forces Sweetheart", czyli Vera Lynn

Vera Lynn śpiewała dla żołnierzy podczas II wojny światowej takie hity jak "We'll Meet Again”, "The White Cliffs of Dover” czy "Land of Hope and Glory”. Przydomek "the Forces Sweetheart" zdobyła w 1939 roku po tym, jak żołnierze - w ankiecie Daily Express - wybrali ją na swoją ulubioną artystkę.