Uwolnij swój potencjał. Weź udział w konkursie i wygraj stypendium

- Nasi stypendyści to młodzi ludzie śmiało sięgający po swoje marzenia. Każdy z laureatów rozwija wiele pasji, jednocześnie angażując się w życie swojej szkoły i społeczności lokalnej. Wyróżnia ich talent, pracowitość i determinacja w dążeniu do celu, a wsparcie od Fundacji Enea pomaga w osiąganiu jeszcze lepszych wyników. Dotychczasowe zainteresowanie pokazuje, jak ważne jest wspieranie obszaru edukacji i rozwoju uczniów – mówi Marcin Wenzel, członek zarządu Fundacji Enea.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają tylko do 10 listopada. Czasu zostało więc niewiele. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie Enei Akademii Talentów .

W drugim etapie konkursu wyłonieni uczestnicy zostaną poproszeni o nagranie wideo, w którym opowiedzą o swoich talentach i pasjach. Filmy te organizatorzy zamieszczą na stronie konkursu. O tym, kto zostanie stypendystą VI edycji Enei Akademii Talentów, zdecydują internauci – głosowanie odbędzie się od 15 do 26 stycznia 2025 r. – oraz jury złożone z ekspertów w dziedzinie sztuki, nauki, sportu czy zaangażowania społecznego i ekologicznego.

- Enea Akademia Talentów to nie stypendia, ale przede wszystkim społeczność, która pozwala na rozwijanie pasji i talentów. Wierzymy, że każdy młody człowiek ma w sobie potencjał, który zasługuje na odkrycie i rozwój. Dzięki naszym programom edukacyjnym staramy się inspirować do działania i podejmowania wyzwań, które pozwolą im zrealizować marzenia. Razem tworzymy przyszłość pełną możliwości! Od początku funkcjonowania tego projektu Enea przekazała łącznie 1,3 mln zł dla blisko 200 stypendystów i instytucji. To realna pomoc oraz wsparcie rozwoju młodych ludzi i ich pasji – podkreśla Agnieszka Kazimierska, kierownik Biura ds. Zaangażowań Społecznych w Enei.