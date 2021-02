Uśpią 13 szczeniąt z Polski? Norwegia ma poważny problem

Norwegia. Szczenięta z Polski do uśpienia? Powodem dokumenty

Urząd decyzję tłumaczy obawą o przenoszenie chorób zakaźnych łącznie ze wścieklizną, dlatego szczenięta trafiły do izolacji. Teraz ważą się ich losy. Alternatywą do uśpienia jest odesłanie buldożków do Polski.