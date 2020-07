USA. Zderzenie dwóch samolotów w Idaho. Nie żyje osiem osób

USA. Zderzenie samolotów

Jak relacjonuje CNN, do tragicznego wypadku doszło nad jeziorem Coeur d'Alene w Idaho. Szeryf hrabstwa Kootenai, porucznik Ryan Higgins, przekazał, że po zderzeniu dwóch samolotów zginęło osiem osób. Powodem śmierci było utonięcie, gdyż obie maszyny po wypadku wpadły do wody. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14:20 czasu lokalnego.