USA. Yellowstone. Naukowcy ustalili, że superwulkanem wstrząsnęły dwie erupcje

USA. Yellowstone. Nowe ustalenia ws. superwulkanu

Superwulkan w Yellowstone to jeden z najgroźniejszych wulkanów na świecie. Naukowcy badają, co może wywołać jego naderupcję i jakie katastrofalne skutki może ona przynieść. W odległej przeszłości zdarzały się już erupcje, które kończyły się ogromną katastrofą. Nowe badanie naukowców odkryło, że doszło do dwóch takich erupcji.