Urząd Miejski ostrzega przypadkowych przechodniów. "Nie wchodźcie do lasu"

Bytomski magistrat informuje, że 5 stycznia na terenie miasta oraz Tarnowskich Gór odbędzie się polowanie, zorganizowane przez Koło Łowieckie "Orzeł". W związku z potencjalnym niebezpieczeństwem opublikowano ostrzeżenie.

Urząd Miejski w Bytomiu wydał na swojej stronie internetowej informację dotyczącą polowania, które odbędzie się w sobotę, 5 stycznia, od godziny 8.00 do 14.00. Organizatorem jest Koło Łowieckie "Orzeł". Polowanie będzie miało miejsce na terenie Bytomia oraz Tarnowskich Gór.

Lokalizacja obejmuje łowiska nr 1 i 2. Zalicza się do nich kompleks leśny na południe od ul. Długiej w Tarnowskich Górach do ul. Suchogórskiej w Bytomiu. Polowanie wyklucza Rezerwat "Segiet", ponieważ jest on chroniony unijnym programem Natura 2000.